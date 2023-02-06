Количество получателей пенсии на карты в Новосибирской области выросло в 1,4 раза

Управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин пояснил, что сегодня пенсионеры внимательно следят за предложениями банков и откликаются на изменение условий обслуживания.

В свою очередь, банки для этой категории новосибирцев предусматривают дополнительные опции, например, кэшбек за покупки в аптеках, доход на остаток по счету, бесплатное страхование карт и счетов от мошенников и другое. С прошлого года банк для работы с пенсионерами разработал специальные условия, после чего зафиксирован прирост их количества на обслуживании.

В пресс-службе банка сообщили, что для перевода пенсионных выплат необходимо быть зарегистрированным на Госуслугах, оформить дебетовую карту платежной системы «Мир» и подать заявление о переводе пенсии. Сделать это можно через контакт-центр, онлайн-каналы банка или обратившись непосредственно в отделение.

Финансовая организация сама передаст данные в Социальный фонд России, а клиенту придет СМС-сообщение от портала Госуслуг, ответом на которое необходимо подтвердить согласие на перевод пенсии.

рассмотрения и подтверждения со стороны Соцфонда РФ пенсия будет автоматически зачисляться на счет клиента в банке.

Также представители старшего поколения могут воспользоваться сервисом курьерской доставки карт и одновременно с получением перевести на неё зачисление пенсии.