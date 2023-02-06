В Новосибирске суточный марафон по заплыву в ледяной воде выиграли томичи

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
Команда из Новосибирска заняла 3 место в суточном марафоне по заплыву в ледяной воде.
В Новосибирске завершился суточный марафон по заплыву в ледяной воде, в котором принимали участие 70 "моржей" со всей Сибири.
Руководительница заплыва "ОтморозкиН" Наталья Моисеева рассказала журналисту Сиб.фм, что первое место получила команда из Томска.
"Победила команда Томска, как и в прошлом году", — сообщила Моисеева.
По времени команда продержалась в ледяной воде 6 часов 22 минуты. Они получили большой торт и кубок.
Наталья Моисеева также отметила, что самому юному победителю 8 лет. В подарок он получил фитнес-браслет.
Второе место заняла команда из Новокузнецка. Они продержались в проруби 6 часов 11 минут. Третье место заняли "моржи" из Новосибирска — их зачетное время 5 часов 58 минут.
У некоторых участников поднималось давление, но дежурный врач справлялся самостоятельно на месте.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде.
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