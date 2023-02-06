Новосибирские туристы рассказали о землетрясении в Турции

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Новосибирцы, находящиеся в Турции, рассказали о впечатлениях после землетрясения.

Жители Новосибирска, находящиеся в Турции, рассказали о последствиях крупнейшего за последние 80 лет землетрясения. Об этом сибиряки рассказали изданию «АиФ-Новосибирск».

«Кто-то ощущал легкие движения кровати, кто-то понял, что трясет, только по движению люстр или воды в бутылках или кулерах. Так писали в городских чатах. Лично мы ночью не ощутили ничего, но днем, когда произошел второй толчок, тоже заметили, как нас слегка покачало», — отметила собеседница СМИ.

Другая сибирячка, живущая в столице Турции, рассказала, что находится далеко от эпицентра событий. По её словам, в Стамбуле организовали пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших.

«Прошлое землетрясение, которое было 23 ноября прошлого года, в Стамбуле ощущалось, у нас дома тоже. А сейчас мы узнаем все из новостей, как и остальные. По ТВ на новостных каналах только про землетрясение говорят, естественно. Особенно ждут одеяла, теплую одежду и обувь, детские вещи: сейчас как раз похолодало в Турции, так что это особенно актуально», — поделилась женщина.

В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции погибли 1 014 человек. Об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер, передаёт ТАСС.

«Мы получили данные о разрушении 2824 зданий. Погибшими числятся 1014 наших граждан», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал о 912 погибших, однако добавил, что неизвестно, насколько может вырасти число жертв трагедии. Крупнейшее за последние десятилетия землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш 6 февраля. Подземные толчки также ощущались в Сирии, Ливане, Ираке и Израиле.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 2,0 произошло в 63 километрах от Новосибирска.