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общество

Под Новосибирском фирму оштрафовали на 2,3 млн за срыв сроков строительства жилья для сирот

Фото Под Новосибирском фирму оштрафовали на 2,3 млн за срыв сроков строительства жилья для сирот
Фото Под Новосибирском фирму оштрафовали на 2,3 млн за срыв сроков строительства жилья для сирот

Фото: Pixabay.com

Строительную фирму в Новосибирской области оштрафовали за нарушения при возведении жилья для детей-сирот.

В Новосибирской области суд оштрафовал на 2,3 млн рублей компанию ООО «ГраммИт» за нарушение сроков возведения жилых домов для детей-сирот. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в прокуратуре региона.

«Основанием для привлечения юридического лица к ответственности послужило неисполнение обязательств по контракту на разработку проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов для предоставления жилых помещений гражданам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, что повлекло смещение сроков строительства и более позднее обеспечение квартирами граждан, которое было выявлено в ходе прокурорской проверки», — уточнили в ведомстве.

В отношении компании возбудили административное дело, его рассматривал мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области. Суд вынес постановление о наложении штрафа в 2,3 млн рублей.

Организация подала апелляционную жалобу, однако решение первой инстанции осталось без изменений, уточнили в прокуратуре. Кроме того, ООО «ГраммИт» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, в Новосибирске городской центр наружной рекламы через суд хочет взыскать с «Дизайнмастера» 53 миллиона рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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