Под Новосибирском фирму оштрафовали на 2,3 млн за срыв сроков строительства жилья для сирот

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Строительную фирму в Новосибирской области оштрафовали за нарушения при возведении жилья для детей-сирот.

В Новосибирской области суд оштрафовал на 2,3 млн рублей компанию ООО «ГраммИт» за нарушение сроков возведения жилых домов для детей-сирот. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в прокуратуре региона.

«Основанием для привлечения юридического лица к ответственности послужило неисполнение обязательств по контракту на разработку проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов для предоставления жилых помещений гражданам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, что повлекло смещение сроков строительства и более позднее обеспечение квартирами граждан, которое было выявлено в ходе прокурорской проверки», — уточнили в ведомстве.

В отношении компании возбудили административное дело, его рассматривал мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области. Суд вынес постановление о наложении штрафа в 2,3 млн рублей.

Организация подала апелляционную жалобу, однако решение первой инстанции осталось без изменений, уточнили в прокуратуре. Кроме того, ООО «ГраммИт» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, в Новосибирске городской центр наружной рекламы через суд хочет взыскать с «Дизайнмастера» 53 миллиона рублей.