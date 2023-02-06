Появилось видео, как электричка протаранила УАЗ под Новосибирском

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Инцидент с электропоездом в Первомайском районе Новосибирска попал на видео.
В Новосибирске очевидцы сняли на видео столкновение электрички с автомобилем УАЗ в Первомайском районе. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, инцидент произошёл сегодня днём на платформе «Звёздная». Авария попала на видео.
«Все произошло в считанные секунды. УАЗ вылетел под электричку со встречной полосы, проезжая на закрытый переезд под запрещающий сигнал светофора», — рассказали очевидцы.
По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.
Напомним, ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП на Винаповском мосту.
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