Появилось видео, как электричка протаранила УАЗ под Новосибирском

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Инцидент с электропоездом в Первомайском районе Новосибирска попал на видео.

В Новосибирске очевидцы сняли на видео столкновение электрички с автомобилем УАЗ в Первомайском районе. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошёл сегодня днём на платформе «Звёздная». Авария попала на видео.

«Все произошло в считанные секунды. УАЗ вылетел под электричку со встречной полосы, проезжая на закрытый переезд под запрещающий сигнал светофора», — рассказали очевидцы.

По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП на Винаповском мосту.