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общество

Школьница из Новосибирска связала браслеты-обереги для участников СВО

Фото Школьница из Новосибирска связала браслеты-обереги для участников СВО
Фото Школьница из Новосибирска связала браслеты-обереги для участников СВО

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирская школьника сплела браслеты с триколором для участников СВО.

Школьница из Новосибирска сплела 31 оберег-браслет для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Браслеты сделала дочь судебного пристава-исполнителя Ксении Поздняковой.

«В один вечер я говорила о должнике, который находится в зоне СВО. Что у него здесь дети, которые по нему скучают и очень ждут. В ответ она сказала: давай я сплету им браслеты-обереги!», — рассказала сотрудница ведомства.

По её словам, в этот момент один из военнослужащих проходил реабилитацию в Новосибирске. Через него решили передать браслеты участникам СВО.

«Дочь сплела браслеты цвета российского флага. Осенью она участвовала в акции с классом от школы № 216. Тогда они писали письма и рисовали картины на патриотическую тему», — рассказала Ксения Позднякова.

В ответ военнослужащих записал видеообращение девочке, где выразил благодарность за обереги.

Напомним, ранее батальон "Вега" из Новосибирска приступил к выполнению задач на СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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