Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Стали известны подробности поисков погибшей бабушки в Новосибирской области

Фото Стали известны подробности поисков погибшей бабушки в Новосибирской области
Фото Стали известны подробности поисков погибшей бабушки в Новосибирской области

Фото: ГУ МВД НСО

Пропавшую 82-летнюю бабушка искали с помощью снегоходов и волокуши.

В Новосибирской области обнаружили тело 82-летенй пенсионерки с лыжными палками, которая 3 февраля уехала на дачу и вышла на станции «Комаровка». Позже женщина перестала выходить на связь, а родственники обратились в правоохранительные органы и в поисковой отряд "Лиза Алерт".

Как рассказали спасатели АСС, для поиска пенсионерки пришлось использовать снегоход и волокуши.

«Спасатели выдвинулись к месту поиска пострадавшей. По прибытии к месту поиска провели поисковые мероприятия с использованием снегохода "БУРАН" и саней волокуш, пострадавшая была обнаружена», — рассказали спасатели.

В субботу, 5 февраля, тело женщины было найдено. Об этом сообщили в региональной полиции. Сейчас судмедэксперт устанавливает причины смерти пропавшей.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области 10 детей пропали во время лыжного похода.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21025
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
8624
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
7530
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
5886
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4581
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе
4574
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега
4515
Не мигрень: онколог объяснил, когда головные боли могут быть признаком рака