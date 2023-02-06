Стали известны подробности поисков погибшей бабушки в Новосибирской области

Фото: ГУ МВД НСО

Пропавшую 82-летнюю бабушка искали с помощью снегоходов и волокуши.

В Новосибирской области обнаружили тело 82-летенй пенсионерки с лыжными палками, которая 3 февраля уехала на дачу и вышла на станции «Комаровка». Позже женщина перестала выходить на связь, а родственники обратились в правоохранительные органы и в поисковой отряд "Лиза Алерт".

Как рассказали спасатели АСС, для поиска пенсионерки пришлось использовать снегоход и волокуши.

«Спасатели выдвинулись к месту поиска пострадавшей. По прибытии к месту поиска провели поисковые мероприятия с использованием снегохода "БУРАН" и саней волокуш, пострадавшая была обнаружена», — рассказали спасатели.

В субботу, 5 февраля, тело женщины было найдено. Об этом сообщили в региональной полиции. Сейчас судмедэксперт устанавливает причины смерти пропавшей.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области 10 детей пропали во время лыжного похода.