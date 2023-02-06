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Утром 6 февраля Новосибирск сковали 8-балльные пробки

Фото Утром 6 февраля Новосибирск сковали 8-балльные пробки
Фото Утром 6 февраля Новосибирск сковали 8-балльные пробки

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Утром в понедельник жители Новосибирска встали в 8-балльных пробках.

В понедельник новосибирцы столкнулись с очередной 8-балльной пробкой в городе. Об этом свидетельствуют данные с карты "2ГИС".

По данным сервиса, крупная пробка на Октябрьском мосту и на улице Немировича-Данченко. Также крупный затор на площади Труда, которую прозвали новосибирцы "кольцом ада".

"Что за тишина, народ? Вы что привыкли к этой пробке?", — комментирует, стоящий в пробке, водитель.

Кроме этого, сложно проехать на улице Большой, Блюхера, Ватутина, Титова и на Большевистской.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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