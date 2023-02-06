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общество

В Новосибирске разработали устройство против списывания на экзаменах

Фото В Новосибирске разработали устройство против списывания на экзаменах
Фото В Новосибирске разработали устройство против списывания на экзаменах

Фото с сайта идеяопора.рф

Новосибирский государственный медицинский университет тестирует устройство, которое выявляет студентов, использующих микронаушники.

В Новосибирском государственном медицинском университете заявили о сокращении в четыре раза случаев списывания при помощи микронаушников на экзаменах. Этому способствует внедрение нового устройства «У.М.», которое помогает выявить сигнал устройства. НГМУ стал первым российским вузом, где начали тестировать разработку, пишет издание «BFM-Новосибирск».

«По нашим приблизительным подсчетам, на экзаменах и пересдачах ими пользовались 40-50% студентов. Есть признаки, по которым можно заподозрить, что у студента микронаушник: он что-то периодически говорит вслух, называет номер билета», — говорит преподаватель кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии НГМУ София Кучерова.

Антимикронаушник выявляет сигнал и усиливает его. Преподаватель может подойти к студенту с устройством, и звук из микронаушника будут слышать всех окружающие. По словам создателей разработки, она находит применение не только в вузах, но и в других сферах. По словам генерального директора компании «Рублефф Технолоджи» Дениса Рублева, разработавшей устройство, сотрудничество ведётся с МЧС, банковской сферов и остальными предприятиями, где «цена честных знаний очень высока»

Проект поддерживает Новосибирское областное отделение «Опоры России».

Напомним, ранее конструкторы из Новосибирска разработали дрон для уничтожения танков Leopard.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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