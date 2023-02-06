В Новосибирске беременная женщина пожаловалась на жесткую поезду в такси

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В Новосибирске таксист решил сократить путь и повез беременную женщину по разбитой дороге.

Сибирячка на восьмом месяце беременности пожаловалась на таксиста из-за жесткой поездки в паблике "ВК" "На ОбьГЭС".

По её словам, она вызвала такси, чтобы доехать от улицы Аральской до Динамовцев. По всему маршруту есть асфальтированная дорога, но водитель решил сократить путь через частный сектор, где разбиты дороги.

Женщина попросила поехать по нормальной дороге.

"Меня укачивает и мне плохо стало, при чем ехал он не аккуратно", — вспоминает будущая мама.

На жалобу женщины водитель ответил в грубой форме: «вызывайте такси комфорт», «ещё мне пассажиры не указывали как ехать», «я почему должен в объезд ехать бензин жечь?!» «тут нормальная дорога, не хуже чем асфальтированная внизу»", — цитирует девушка слова таксиста.

В итоге, таксист так и не свернул к нормальной дороге, а повез по кочкам. Женщина после этой поездки расплакалась.

"Я хочу чтобы знали что в такси работают такие люди, которым все равно на твоё состояние и просьбы", — отметила пассажирка.

Как ранее писал Сиб.фм, водители рассказали журналисту Сиб.фм, как выживают в таких условиях, зачем возят с собой монтировки и почему засыпают за рулем.