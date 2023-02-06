В Новосибирске более 60% жителей отрицательно относятся к феминитивам

Фото Дениса Шмакова / Сиб.фм

Новые феминитивы не устраивают 60% жителей Новосибирска.

В Новосибирске 60 % жителей негативно относятся к новым феминитивам. Об этом сообщил сервис по поиску работы SuperJob.

Результаты опроса показали, что феминитивы, которые все чаще используются в лексике у новосибирцев, такие как режиссерка или психологиня, не устраивают 60% опрошенных. В некоторых случаях вызывая отрицательные эмоции.

«Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше»

Положительных оценок оказалось лишь 7%.

«Если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, почему не быть режиссерше и авторше?!»

По данным исследования, в устной и письменной речи новые феминитивы используют 21% новосибирцев: наравне с другими существительными — 6%, еще 15% — только в шутливой или саркастичной манере.

Основная доля тех, кого сердят новые феминитивы — женщины, их 69%, а 73% никогда не употребляют их в речи.

Также, результаты исследования показали, что каждый пятый использует их в речи, большинство это делают в шутку или с сарказмом.

Ранее Сиб.фм писал о том, что согласно опросу 80% Сибиряков готовы отправиться в автопутешествие.