В Новосибирске экс-замдиректора клиники Мешалкина Покушалов подал прошение об УДО

Фото: Евгений Покушалов/ВК

Осуждённый за хищения кардиохирург Евгений Покушалов попросил об УДО в Новосибирске.

Член-корреспондент РАН, бывший замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина Евгений Покушалов подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщило издание «Родные берега» со ссылкой на источник.

Покушалов отбывает наказание в ИК-3 Первомайского района. Заявление осуждённый написал 3 февраля, районный суд планирует рассмотреть его сегодня, 6 февраля, пишет издание.

В 2019 году УФСБ по Новосибирской области возбудило уголовное дело о хищениях в кардиологическом центре Мешалкина на общую сумму больше 1,8 млрд рублей. Подозреваемыми стали действовавший тогда директор клиники, академик РАН Александр Караськов, а также два его заместителя — Ирина Бойцова, отвечавшая за организационно-клиническую службу учреждения, а также Евгений Покушалов, который курировал вопросы науки.

Учёный и кардиохирург Покушалов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, чтобы добиться снисхождения суда: для этого он раскрыл криминальные схемы с закупками, после чего дело в отношении Покушалова выделили в отдельное производство. В ноябре 2021 года Центральный районный суд Новосибирска назначил кардиохирургу два с половиной года общего режима, а также штраф в размере 400 тысяч рублей. В феврале 2022 года законность приговора подтвердил и Новосибирский областной суд.

Напомним, в августе суд не изменил приговор бывшему замдиректору клиники Мешалкина Покушалову.