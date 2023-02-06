В Новосибирске худрук «Первого театра» Павел Южаков покинул пост

Фото: Павел Южаков/ВК

Художественный руководитель «Первого театра» в Новосибирске решил посвятить себя преподавательской деятельности.

Художественный руководитель МДТ «Первый театр» Павел Южаков покинул пост. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 6 февраля.

«Это решение принято единолично им самим. Он решил посвятить себя преподавательской деятельности», — прокомментировали в театре.

При этом нового худрука искать театр не планирует, так как продолжит творческое сотрудничество с Южаковым, уточнили в пресс-службе.

Павел Южаков стал главным режиссёром «Первого театра» в 2008 году. Окончил Новосибирское государственное театральное училище (курс Сергея Афанасьева), Высшее театральное училище им. Б. Щукина. Кроме того, Южаков — доцент кафедры актёрского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института.

Напомним, сегодня стало известно, что главным режиссером новосибирского театра «Старый дом» стал Антон Федоров.