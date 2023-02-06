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общество

В Новосибирске мать 10 детей Зинаида Иост назвала дочь редким именем

Фото В Новосибирске мать 10 детей Зинаида Иост назвала дочь редким именем
Фото В Новосибирске мать 10 детей Зинаида Иост назвала дочь редким именем

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В понедельник, 6 февраля, 39-летнюю жительницу Новосибирска Зинаиду Иост выписали из роддома после рождения десятого ребенка.

Сегодня, 6 февраля, в Новосибирске прошла торжественная выписка из роддома 39-летней Зинаиды Иост, которая стала матерью в 10 раз. Из роддома многодетную маму встречала семья, министр здравоохранения региона Константин Хальзов и журналисты Сиб.фм.

Фото В Новосибирске мать 10 детей Зинаида Иост назвала дочь редким именем 2

Фото В Новосибирске мать 10 детей Зинаида Иост назвала дочь редким именем 3

Фото В Новосибирске мать 10 детей Зинаида Иост назвала дочь редким именем 4

Фото В Новосибирске мать 10 детей Зинаида Иост назвала дочь редким именем 5

3 февраля Зинаида Иост стала мамой в 10 раз. Малышка появилась на свет в Клиническом госпитале «Авиценна». Как поделилась с Сиб.фм многодетная мать, учитывая свой богатый опыт, к этим родам практически не готовилась, все прошло прекрасно.

Фото В Новосибирске мать 10 детей Зинаида Иост назвала дочь редким именем 6

Эти роды для семьи Иост стали особенными. Глава семейства Александр впервые принимал участие в партнерских родах.

«То, что мы с мужем вместе были на родах, – это самое лучшее», — делится впечатлениями многодетная мама.

С именем для дочки супруги определились сразу.

«Пятый у нас юбилейный — Александр Александрович, а сейчас десятая Зинаида Зинаидовна», — пошутила Зинаида Иост.

Фото В Новосибирске мать 10 детей Зинаида Иост назвала дочь редким именем 7

Маленькой Зине уже 3 дня, как утверждает мама девочки, малышка показывает всем свой прекрасный и добрый характер.

Сиб.фм уже писал о 39-летней жительнице Новосибирска, родившей десятого ребёнка.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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