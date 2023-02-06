В Новосибирске минимальная ставка обеспечила рост ипотечных кредитов на новостройки

Фото: Максим Николаев

Минимальная ставка за всё время наблюдения обеспечила рост ипотечных кредитов на новостройки в декабре в Новосибирске.

Причинами роста числа ипотечных кредитов под залог ДДУ в декабре 2022 года в Новосибирской области были традиционное оживление спроса на недвижимость в конце года и минимальная ставка по кредиту на новостройки за всю историю наблюдений за ипотекой. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Если в целом по РФ рекорд по ставке на новостройки пришёлся на сентябрь 2022 года -3,49%, то в нашем регионе на декабрь – 4,91%. По России процент к ноябрю 2022 года снизился на 0.05 п.п., по Новосибирской области ставка стала ниже на 0.23 п.п. Тем не менее кредиты на новостройки в регионе остались одними из самых дорогих в стране, житель нашего региона при всех равных условиях платит на 10% больше, чем в среднем по России», — прокомментировал эксперт.

По словам Николаева, доступность новостроек при использовании кредитного плеча 2022 года по России сравнялась с декабрём 2021 года. При этом рост ежемесячного платежа за счёт увеличения цены 16% практически нивелировался снижением ипотечной ставки на 2.38 п.п., в Новосибирске только наполовину, ставка уменьшилась на только на 1,25 п.п.

Напомним, в 2023 году капитальный ремонт получит 541 дом в Новосибирской области.