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В 2023 году капитальный ремонт получит 541 дом в Новосибирской области

Фото В 2023 году капитальный ремонт получит 541 дом в Новосибирской области
Фото В 2023 году капитальный ремонт получит 541 дом в Новосибирской области

Фото: Freepik.com

В 2023 году в Новосибирской области планируют капитально отремонтировать 541 дом.

В бюджет Новосибирской области на 2023 год заложили 548 миллионов рублей на капитальный ремонт жилых домов. Правительство рассчитывает на эту сумму отремонтировать 541 жилой дом в регионе. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

«В 2023 году запланировано 719 видов работ в 541 многоквартирном доме», отметил министр.

Выделенные из бюджета средства пойдут на компенсацию части расходов при проведении ремонта. Их получит региональный оператор капремонта и организации, накапливающие средства на спецсчетах.

Эта мера поддержки направлена на то, чтобы сгладить рост цен на строительные материалы и оборудование. Получателей поддержки определят до 1 марта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ремонт светофоров в Новосибирске обойдется бюджету в 7 миллионов рублей.

Также в Новосибирской области за год отремонтировали 480 километров дорог.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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