В Новосибирске мужчину посадили в изолятор из-за долга в 30 тысяч рублей

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске арестовали на 1 день 22-летнего жителя за неуплату штрафов.

За неуплату штрафа новосибирца посадили в изолятор на 1 день. Об этом сообщили в ГУФССП по Новосибирской области.

По данным приставов, на 22 летнего парня возбудили два исполнительных производства о взыскании административных штрафов на сумму 30 тысяч рублей и на сумму 4 тысячи рублей.

Мужчина скрывался от явки к судебному приставу- исполнителю. На него составили два протокола по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и сопроводили до суда, который назначил административный арест на одни сутки.

После отбывания в изоляторе, молодой человек устроился на работу на литейное производство.

"Судебный пристав вынес постановление о взыскании денежных средств с его заработной платы. Бухгалтер ежемесячно будет перечислять до 50% от суммы заработной платы сотрудника до полного погашения задолженности", — отметили в ФССП.

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