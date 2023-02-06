В Новосибирске с собаки сняли клеща 1 февраля

Фото: freepik, паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске в морозы с собаки сняли клеща 1 февраля.

В среду, 1 февраля, с собаки сняли клеща. Об этом сообщил очевидец в паблике "ВК" "АСТ-54".

В сообщении говорится, что с домашнего питомца после прогулки по сугробам сняли опасное насекомое.





"Ещё стоят морозы, сугробы и толщина снега не позволяют нам свободно передвигаться, а эти маленькие вредные существа уже тут как тут", — прокомментировал автор.

Как ранее писал Сиб.фм, Роспотребнадзор назвал районы Новосибирской области с самыми агрессивными клещами.