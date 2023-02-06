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В Новосибирской области провели молебен на месте ДТП со скорой помощью

Фото В Новосибирской области провели молебен на месте ДТП со скорой помощью
Фото В Новосибирской области провели молебен на месте ДТП со скорой помощью

Фото: Сибирская околица

Под Новосибирском провели молебен на месте ДТП со скорой помощью, которое произошло 24 января.

На федеральной трассе Северного объезда настоятель храма Архистратига Михаила р. п. Коченево протоиерей Тимофей Морев провел молебен на месте страшной аварии, которая произошла 24 января.

Тогда, в аварии со скорой помощью погибли 4 человека. Автомобиль скорой помощи доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. Когда врачи возвращались обратно, то водитель спецтранспорта совершил наезд на барьерное ограждение и вылетел на встречную полосу, где ехала иномарка. После этого машина «неотложки», в которой находились фельдшер и два водителя, загорелась.

В машине скорой погиб фельдшер Алексанр и водитель Валерий. В реанимации оказался второй водитель скорой помощи.

В японском автомобиле "Митсубиси" погибли сотрудники "Ярче". Четверо коллег возвращались домой в Новосибирск со склада магазина в Толмачево после ночной смены.

Алексей П. и Олег В. погибли на месте, два других пассажира были госпитализированы.

«В молебне приняли участие руководители «Новосибирскдорстроя», администрация Коченевского района. Было озвучено общее желание установить поклонный крест на месте смертельного ДТП», — отметили в издании «Сибирская околица».

Как ранее писал Сиб.фм, четыре человека погибли в аварии с участием скорой помощи на Северном объезде Новосибирска.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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