В Новосибирском зоопарке не подтвердили рождение у Герды медвежонка

Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке у белой медведицы Герды мог родиться медвежонок.

В Новосибирском зоопарке у белой медведицы Герды могло появиться потомство. Об этом сообщает «АиФ- Новосибирск».

Вольер белых медведей в Новосибирском зоопарке огородили сигнальной лентой. Также возле вольера перестали чистить снег. По словам посетителей зоопарка, ранее подобная ситуация наблюдалась, когда у белой медведицы Герды родился медвежонок.

Однако администрация Новосибирского зоопарка о новых детенышах белой медведицы не сообщала.

«Мы не владеем такой информацией, информация от руководства не поступало», — рассказал изданию «АиФ-Новосибирск» пресс-секретарь Новосибирского зоопарка Павел Горбенко.

Ранее Сиб.фм писал о животных, которые в скором времени могут появиться в Новосибирском зоопарке.