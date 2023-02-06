В Новосибирском зоопарке не подтвердили рождение у Герды медвежонка

Фото: Новосибирский зоопарк
В Новосибирском зоопарке у белой медведицы Герды мог родиться медвежонок.
В Новосибирском зоопарке у белой медведицы Герды могло появиться потомство. Об этом сообщает «АиФ- Новосибирск».
Вольер белых медведей в Новосибирском зоопарке огородили сигнальной лентой. Также возле вольера перестали чистить снег. По словам посетителей зоопарка, ранее подобная ситуация наблюдалась, когда у белой медведицы Герды родился медвежонок.
Однако администрация Новосибирского зоопарка о новых детенышах белой медведицы не сообщала.
«Мы не владеем такой информацией, информация от руководства не поступало», — рассказал изданию «АиФ-Новосибирск» пресс-секретарь Новосибирского зоопарка Павел Горбенко.
Ранее Сиб.фм писал о животных, которые в скором времени могут появиться в Новосибирском зоопарке.
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