Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19

Фото Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19
Фото Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19

Freepik, authors: Ovidiu Dugulan

По словам врача Павла Евдокименко, нужно провести детоксикацию как при отравлении.

Видеоблогер, врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко назвал эффективный способ восстановления после COVID-19. По его словам, нужно провести детоксикацию как при отравлении, пишет Pravda.Ru.

«Надо три дня пить энтеросорбенты — лучше всего копеечный активированный уголь, он отлично выводит соли алюминия. Его пьют один раз в день из расчёта одна таблетка на 10 кг веса. Запивают стаканом воды, пить надо очень медленно, чтобы он успевал рассасываться по пути. Помимо угля, мы пьём травку ортосифон тычиночный: очень хорошо чистит почки и печень», — рекомендует врач.

Как отмечает специалист, после ковида также важно не допускать переутомления и нехватки кислорода.

«Мы разработали великолепную гимнастику для лёгких, которая устраняет очень многие проблемы после этой болезни. Это "недыхательная гимнастика для лёгких". Её нужно делать 1-2 раза в день. И во время болезни можно делать, и тем более — после», — добавил он.

Напомним, какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

лечение
врач
коронавирус
последствия
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21139
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
8691
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
7590
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
5934
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4923
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
4650
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе
4589
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега