Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19

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По словам врача Павла Евдокименко, нужно провести детоксикацию как при отравлении.

Видеоблогер, врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко назвал эффективный способ восстановления после COVID-19. По его словам, нужно провести детоксикацию как при отравлении, пишет Pravda.Ru.

«Надо три дня пить энтеросорбенты — лучше всего копеечный активированный уголь, он отлично выводит соли алюминия. Его пьют один раз в день из расчёта одна таблетка на 10 кг веса. Запивают стаканом воды, пить надо очень медленно, чтобы он успевал рассасываться по пути. Помимо угля, мы пьём травку ортосифон тычиночный: очень хорошо чистит почки и печень», — рекомендует врач.

Как отмечает специалист, после ковида также важно не допускать переутомления и нехватки кислорода.

«Мы разработали великолепную гимнастику для лёгких, которая устраняет очень многие проблемы после этой болезни. Это "недыхательная гимнастика для лёгких". Её нужно делать 1-2 раза в день. И во время болезни можно делать, и тем более — после», — добавил он.

Напомним, какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса.