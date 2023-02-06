Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Врач назвала способ быстро просыпаться по утрам

Фото Врач назвала способ быстро просыпаться по утрам
Фото Врач назвала способ быстро просыпаться по утрам

Freepik, authors: Sergeeva

По словам врача Софии Черкасовой, чтобы быстрее проснуться, нужно делать зарядку и завтракать.

Универсального средства, помогающего просыпаться намного раньше нет, однако соблюдение некоторых советов может в этом помочь. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-сомнолог София Черкасова. По словам медика, зимой сразу же после сна нужно включать свет, а в теплое время года — раскрывать занавески.

«Когда сокращаются поперечно-полосатые мышцы, мы движемся, значит, бодрствуем. Это сигнал, что организму пора включаться. Для этого достаточно просто 10-минтуной зарядки», — рекомендует сомнолог.

Эксперт отметила, что по утрам также важно завтракать, так как при функционировании ЖКТ просыпается весь организм. А если человек не хочет есть утром, следует выпить хотя бы чашку чая или стакан воды, чтобы активизировать пищеварительный тракт, заключила она.

Напомним, сомнолог Лебедева развеяла миф о необходимости ложиться спать до полуночи.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

врач
сон
завтрак
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21139
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
8691
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
7590
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
5934
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4923
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
4650
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе
4589
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега