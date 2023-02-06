Врач назвала способ быстро просыпаться по утрам

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По словам врача Софии Черкасовой, чтобы быстрее проснуться, нужно делать зарядку и завтракать.

Универсального средства, помогающего просыпаться намного раньше нет, однако соблюдение некоторых советов может в этом помочь. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-сомнолог София Черкасова. По словам медика, зимой сразу же после сна нужно включать свет, а в теплое время года — раскрывать занавески.

«Когда сокращаются поперечно-полосатые мышцы, мы движемся, значит, бодрствуем. Это сигнал, что организму пора включаться. Для этого достаточно просто 10-минтуной зарядки», — рекомендует сомнолог.

Эксперт отметила, что по утрам также важно завтракать, так как при функционировании ЖКТ просыпается весь организм. А если человек не хочет есть утром, следует выпить хотя бы чашку чая или стакан воды, чтобы активизировать пищеварительный тракт, заключила она.

Напомним, сомнолог Лебедева развеяла миф о необходимости ложиться спать до полуночи.