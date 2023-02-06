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Заместителем прокурора Новосибирской области назначен бывший прокурор Перми

Фото Заместителем прокурора Новосибирской области назначен бывший прокурор Перми
Фото Заместителем прокурора Новосибирской области назначен бывший прокурор Перми

Фото: Сиб.фм

Экс-прокурор Перми назначен заместителем прокурора Новосибирской области.

Заместителем прокурора Новосибирской области назначен бывший прокурор Перми Виталий Дымолазов. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Коммерсантъ».

Виталий Дымолазов — старший советник юстиции, вся его карьера прошла в Пермском крае. В 2013 году он занимал должность начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства, а с 2019 года — прокурора Перми.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с февраля 2022 года первый заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок лишилась своей должности и находится под стражей после обвинения в получении особо крупной взятки. В январе 2023 года её этапировали в Новосибирск.

14 февраля 2022 года на Любовь Кузьменок завели уголовное дело из-за получения взятки в особо крупном размере. Бывшего зампрокурора объявили в федеральный розыск, но после этого она сама приехала в Москву и пришла к следователям.

12 октября 2022 года Басманный суд продлил время задержания Кузьменок под стражей. Её адвокаты попросили сменить меру пресечения на домашний арест или под залог в размере 2,5 миллиона рублей, но суд отказал.

Дело Кузьменок расследует Главное следственное управление Следственного комитета России. Экс-зампрокурора грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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