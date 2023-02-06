Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Жительница Удмуртии стала первой победительницей международного конкурса «Миссис Вселенная» из России

Фото Жительница Удмуртии стала первой победительницей международного конкурса «Миссис Вселенная» из России
Фото Жительница Удмуртии стала первой победительницей международного конкурса «Миссис Вселенная» из России

Фото; vk.com/mrsudmurtia

В международном конкурсе красоты и материнства «Миссис Вселенная » победила 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова.

Имя новой Миссис Вселенной в этом году уже известно. Ею стала 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова. Она стала первой обладательницей этого титула в истории России. По словам победительницы, больше всего на конкурсе ей запомнились сами участницы, пишет sovainfo.ru.

«Я рада знакомству с каждой. Я со многими общалась, но особенно близко удалось познакомиться с Mrs UAE, Mrs Malaysia, Mrs Vietnam и другими», — поделилась впечатлениями Миссис Вселенная.

Этот год стал рекордным по количеству участниц, была огромная конкуренция. Но несмотря на это, корона досталась Елене. Девушку на всех этапах поддерживали близкие и друзья.

«Очень рады победе нашей Леночки в конкурсе такого уровня», — сказала приятельница победительницы Анна.

Напомним, в колонии Новосибирска прошёл конкурс красоты «А ну-ка, девушки!».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

красота
конкурсы
победитель
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21139
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
8691
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
7590
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
5934
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4923
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
4650
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе
4589
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега