Жительница Удмуртии стала первой победительницей международного конкурса «Миссис Вселенная» из России

Фото; vk.com/mrsudmurtia

В международном конкурсе красоты и материнства «Миссис Вселенная » победила 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова.

Имя новой Миссис Вселенной в этом году уже известно. Ею стала 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова. Она стала первой обладательницей этого титула в истории России. По словам победительницы, больше всего на конкурсе ей запомнились сами участницы, пишет sovainfo.ru.

«Я рада знакомству с каждой. Я со многими общалась, но особенно близко удалось познакомиться с Mrs UAE, Mrs Malaysia, Mrs Vietnam и другими», — поделилась впечатлениями Миссис Вселенная.

Этот год стал рекордным по количеству участниц, была огромная конкуренция. Но несмотря на это, корона досталась Елене. Девушку на всех этапах поддерживали близкие и друзья.

«Очень рады победе нашей Леночки в конкурсе такого уровня», — сказала приятельница победительницы Анна.

Напомним, в колонии Новосибирска прошёл конкурс красоты «А ну-ка, девушки!».