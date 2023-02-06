Жительница Удмуртии стала первой победительницей международного конкурса «Миссис Вселенная» из России

Фото; vk.com/mrsudmurtia
В международном конкурсе красоты и материнства «Миссис Вселенная » победила 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова.
Имя новой Миссис Вселенной в этом году уже известно. Ею стала 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова. Она стала первой обладательницей этого титула в истории России. По словам победительницы, больше всего на конкурсе ей запомнились сами участницы, пишет sovainfo.ru.
«Я рада знакомству с каждой. Я со многими общалась, но особенно близко удалось познакомиться с Mrs UAE, Mrs Malaysia, Mrs Vietnam и другими», — поделилась впечатлениями Миссис Вселенная.
Этот год стал рекордным по количеству участниц, была огромная конкуренция. Но несмотря на это, корона досталась Елене. Девушку на всех этапах поддерживали близкие и друзья.
«Очень рады победе нашей Леночки в конкурсе такого уровня», — сказала приятельница победительницы Анна.
Напомним, в колонии Новосибирска прошёл конкурс красоты «А ну-ка, девушки!».
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