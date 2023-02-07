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общество

Депутат Антонов передал мобилизованным новосибирцам посылки в Нью-Йорк

Фото Депутат Антонов передал мобилизованным новосибирцам посылки в Нью-Йорк
Фото Депутат Антонов передал мобилизованным новосибирцам посылки в Нью-Йорк

Фото: Ростислав Антонов

Новосибирский депутат Ростислав Антонов передал на Донбассе посылки мобилизованным.

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов побывал в Нью-Йорке, который находится на Донбассе. Он передал очередную партию посылок мобилизованным сибирякам.

«Заехал под Нью-Йорк (Новгородское), где служат мобилизованные из Новосибирска. Это уже второе подразделение, с которым я установил связь», — поделился депутат.

Антонов отметил, что настрой у солдат боевой, все настроены победить.

Как ранее писал Сиб.фм, депутат из Новосибирска привез в Донецк мощи Сергия Радонежского.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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