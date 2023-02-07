Депутат Антонов передал мобилизованным новосибирцам посылки в Нью-Йорк

Фото: Ростислав Антонов
Новосибирский депутат Ростислав Антонов передал на Донбассе посылки мобилизованным.
Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов побывал в Нью-Йорке, который находится на Донбассе. Он передал очередную партию посылок мобилизованным сибирякам.
«Заехал под Нью-Йорк (Новгородское), где служат мобилизованные из Новосибирска. Это уже второе подразделение, с которым я установил связь», — поделился депутат.
Антонов отметил, что настрой у солдат боевой, все настроены победить.
Как ранее писал Сиб.фм, депутат из Новосибирска привез в Донецк мощи Сергия Радонежского.
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