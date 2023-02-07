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общество

Говорящий светофор в центре Новосибирска попал на видео

Фото Говорящий светофор в центре Новосибирска попал на видео
Фото Говорящий светофор в центре Новосибирска попал на видео

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ранее в Новосибирске местные жители заметили говорящий светофор на улице Гоголя.

Корреспондент Сиб.фм снял на видео работу говорящего светофора на перекрёстке Гоголя и Каменской, на который ранее обратили внимание пешеходы.

На кадрах видно, как голос из аппарата предупреждает пешеходов о том, что можно переходить дорогу, когда загорается зелёный сигнал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появился говорящий светофор, он сообщает пешеходам о том, что дорогу можно переходить. Об этом сообщили читатели «АиФ-Новосибирск». Светофор установлен на перекрестке улиц Гоголя и Каменской. По словам читателей издания, в конце работы зеленого цвета, светофор сообщает: Заканчивается переход».

Как ранее сообщал Сиб.фм, в декабре 2022 года установили новые светофоры за 7,6 млн рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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