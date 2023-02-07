Избавитесь от тли навсегда: вот что нужно сделать на дачном участке ранней весной

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Коварная тля способна выжить даже в самые лютые зимы, потому борьбу с ней можно и нужно начинать уже ранней весной.

Самки тли в конце дачного сезона откладывают яйца на побегах кустарников около почек. С наступлением первого тепла они благополучно и массово размножаются.

Самым безопасным для растений и людей способом весенней борьбы с тлёй является, конечно, народное проверенное средство – луково-чесночный состав:

· 1 луковица;

· 1 головка чеснока;

· 1 ч. л. кайенского (красного) перца;

· 1 л воды;

· 1 ст. л. мыла (жидкости для мытья посуды).

Лук и чеснок измельчить до состояния кашицы (лучше в блендере) вместе с кожурой. Залить водой с перцем и довести раствор до кипения. Настоять в течение часа и процедить через марлю. Добавить мыло или жидкость для мытья посуды и перелить в бутылку с распылителем. Опрыскивать раствором кустарники после каждого полива раз в неделю.

К другим весенним профилактическим мерам борьбы с тлёй можно отнести:

· пролив корней раствором аммиака (50 мл: 10 л воды);

· опрыскивание содовым раствором (10 ст. л. соды, 10 л воды, 100 гр мыла);

· опрыскивание зольным раствором (200 гр древесной золы, 10 л воды).

Химические средства защиты от тли нужны в том случае, когда на вашем участке растёт много ягодных кустарников:

· разовая обработка препаратом «Актара»,

· препарат «Кинмикс» влияет чисто на вредителя и не накапливается в плодах,

· «Искра» и «Децис» действуют лишь на малые популяции вредителя,

· лидер по эффективности — инсектицид «Ацетамиприд», правда стоит недешево.

Отметим, крылатые виды тли способны пересечь 25-ти километровое расстояние, чтобы отложить свои яйца на другом участке.