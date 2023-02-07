Ленобласть стала лидером по раскрытию IT-мошенничеств

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Правоохранители Ленинградской области за год нашли виновных в 1,9 тыс. подобных преступлений.

В прокуратуре Ленинградской области подвели итоги работы за прошлый год. Так, за 2022 год в регионе было зарегистрировано около 7,5 тыс. преступлений в сфере IT-технологий, в том числе и телефонное мошенничество. Правоохранителям удалось найти виновных в 1,9 тыс. случаях, пишет online47.

«Это в два раза больше, чем было в 2021 году. То есть мы вышли на первое место в России по динамике раскрытия преступлений именно этой категории», — рассказал прокурор Ленобласти Сергей Жуковский.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что следует быть менее доверчивыми к людям, которые представляются сотрудниками банков или социальных служб. В таких случаях лучше сбросить звонок и перезвонить на официальный номер организации.

Напомним, в Новосибирске мошенники оформили на пенсионера кредит в 2 млн рублей.