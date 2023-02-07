Новосибирский зоопарк показал фото новорождённых медвежат Герды и Кая

Фото: Новосибирский зоопарк им. Шило

Ранее белые медведи Герда и Кай в Новосибирском зоопарке снова стали родителями.

Новосибирский зоопарк им. Шило показал фото с детёнышами белых медведей Герды и Кая. Об этом сообщили в соцсетях зверинца.

В зоопарке рассказали, что медвежата родились ещё 16 декабря, однако беспокоить их нельзя. Сейчас детёнышам полтора месяца, а их мать — Герда — всё время проводит с ними.

«Период новорожденности – самое ответственное время. Медведица кормит малышей, греет их и поэтому не отходит они них. При рождении медвежонок размером с ладонь, весит около 500 граммов. Он абсолютно беспомощный и полностью зависит от матери. Наша Герда – замечательная мама. Мы наблюдаем за семейством с помощью видеокамер и видим, как она заботится о своей двойне», — говорит директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Пол медвежат пока не определили, чтобы избежать излишнего беспокойства детёнышей. По словам специалистов, через месяц медвежья семья начнёт выходить на прогулки. Кая и Герда стали родителями в четвертый раз: первенцем была Шилка, потом родился Ростик, затем были Норди и Шайна.

Напомним, Новосибирский зоопарк поднимет цены на билеты до 500 рублей.