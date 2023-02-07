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Офицер-разведчик перечислил самые нужные вещи для участников СВО

Фото Офицер-разведчик перечислил самые нужные вещи для участников СВО
Фото Офицер-разведчик перечислил самые нужные вещи для участников СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

По словам военного, иногда волонтёры отправляют ненужные вещи в помощь бойцам.

Офицер-разведчик, участник спецоперации по позывному «Тайга» во время слушаний Общественной палаты Забайкальского края сообщил о случаях, когда волонтеры отправляли ненужные вещи для бойцов на СВО, пишет zabnews.

«Иногда приходят детские носки, маленькие джинсы и даже на одно подразделение пришло 400 тюбиков зубной пасты», — поделился мужчина.

Он обратился с просьбой отправлять только необходимые вещи, например, рации, квадрокоптеры, бронежилеты и каски. Также военный добавил, что весь груз следует обязательно фильтровать на этапе погрузки.

Напомним, самарский телеканал выпустил документальный фильм о жизни в зоне СВО.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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