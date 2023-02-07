Пациенты поликлиники в Новосибирской области пожаловались на зловонный туалет

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В минувшие выходные пациент поликлиники в Черепаново Новосибирской области поделился своими ощущениями после посещения туалета – теперь проблема решается на уровне министерства здравоохранения Новосибирской области.

Как пишет автор поста в паблике «Подслушано в Черепаново» в социальной сети «ВКонтакте», в поликлинике Черепаново он не был несколько лет. Аноним рассказал о своих ощущениях и не только во время посещения врача.

«Пришлось посетить не только кабинет врача, но и туалет, который в поликлинике для посетителей на две персоны!! Неужели больные люди должны ходить именно в такой туалет!!! Вонь мочи и хлорки разъедает глаза и то, чем пытаешься дышать. Железный унитаз вмурован в возвышение, на которое сложно забраться пожилому человеку или инвалиду. Вокруг унитаза облезший бетон, в который на полметра впитались отходы жизнедеятельности граждан», – пишет аноним.

Далее автор поста взывает к совести руководителя медицинского учреждения и гадает, а догадывается ли директор поликлиники о тех условиях, которые созданы для пациентов.

Некоторые участники дискуссии отметили, что ничего удивительного в этих условиях нет, и даже высказали претензии в адрес автора поста. Среди комментаторов объявились и представители министерства здравоохранения Новосибирской области.

«Информация передана в администрацию медучреждения для разбирательства и принятия мер»,

– сообщили в региональном Минздраве.

Также в ведомстве ответили и на другие комментарии участников дискуссии. А вот корреспондент Сиб.фм два дня пытался дозвониться до руководства поликлиники Черепаново, но безуспешно.

Напомним, тема туалетов волнует и жителей поселений региона, и самого Новосибирска. Так, на свой деревянный клозет в микрорайоне «Чистая Слобода» сегодня пожаловались водители трамваев.