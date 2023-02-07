Водители трамваев пожаловались депутату горсовета Новосибирска на деревянные туалеты

Фото со страницы Светланы Каверзиной во "ВКонтакте"
Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина рассказала об очередном деревянном клозете, который украшает конечную остановку «Чистая Слобода».
Светлана Каверзина продолжает отыскивать деревянные туалеты в Новосибирске. Депутат горсовета утверждает, что их количество не иссякает.
«Теперь к этой теме подключились водители трамваев. Требуют соблюдения своих прав на человеческое достоинство. Им отказывают: нет средств»,
– написала в социальных сетях Светлана Каверзина.
Ходить в деревянный туалет на конечной остановке «Чистая Слобода» вынуждены водители 2 и 8 трамвая. Такая ситуация здесь складывается не первый год.
Напомним, счёт деревянным клозетам депутат начала в декабре прошлого года. Тогда она выложила фото деревянной кабинки на конечной остановке ОРМЗ (23 автобус). Вскоре, клозет отремонтировали.
Кроме того, в начале февраля в мэрии Новосибирска заявили, что в столице Сибири поставят 36 туалетов на конечных остановках транспорта. Цена контракта составит 2 489 400 рублей.
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