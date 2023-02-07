Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

Водители трамваев пожаловались депутату горсовета Новосибирска на деревянные туалеты

Фото Водители трамваев пожаловались депутату горсовета Новосибирска на деревянные туалеты
Фото Водители трамваев пожаловались депутату горсовета Новосибирска на деревянные туалеты

Фото со страницы Светланы Каверзиной во "ВКонтакте"

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина рассказала об очередном деревянном клозете, который украшает конечную остановку «Чистая Слобода».

Светлана Каверзина продолжает отыскивать деревянные туалеты в Новосибирске. Депутат горсовета утверждает, что их количество не иссякает.

«Теперь к этой теме подключились водители трамваев. Требуют соблюдения своих прав на человеческое достоинство. Им отказывают: нет средств»,

– написала в социальных сетях Светлана Каверзина.

Ходить в деревянный туалет на конечной остановке «Чистая Слобода» вынуждены водители 2 и 8 трамвая. Такая ситуация здесь складывается не первый год.

Напомним, счёт деревянным клозетам депутат начала в декабре прошлого года. Тогда она выложила фото деревянной кабинки на конечной остановке ОРМЗ (23 автобус). Вскоре, клозет отремонтировали.

Кроме того, в начале февраля в мэрии Новосибирска заявили, что в столице Сибири поставят 36 туалетов на конечных остановках транспорта. Цена контракта составит 2 489 400 рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21738
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
13074
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9010
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8373
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7861
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
6071
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
6048
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале