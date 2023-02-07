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Первый кандидат на должность мэра Бердска в Новосибирской области подал документы

Фото Первый кандидат на должность мэра Бердска в Новосибирской области подал документы
Фото Первый кандидат на должность мэра Бердска в Новосибирской области подал документы

Фото: Бердск-Онлайн

Первый кандидат на должность мэра Бердска Александр Трушакин подал документы.

На место градоначальника в Бердске претендует военный пенсионер Александр Трушакин. Он первый подал документы на должность мэра. Об этом сообщает издание Бердск-Онлайн.

По данным издания, Трушакин не подал полный пакет документов. Он несколько раз баллотировался на разные государственные должности — на должность главы Новосибирска в 2019 году и мэра Бердска в 2020 году.

Напомним, обязанности мэра города сейчас выполняет Владимир Захаров. Его предшественник, Евгений Шестернин досрочно сложил свои полномочия 3 октября в связи с переходом в министерство экологии и природных ресурсов. Он стал руководителем ведомства.

Подать документы на должность мэра можно с 6 по 17 февраля. На первом этапе всей кандидатов проверят на знание законодательства. После им предстоит защитить свою программу развития города.

Как ранее писал Сиб.фм, конкурс на должность нового главы Бердска назначен на 21 марта 2023 года.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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