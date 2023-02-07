Под Новосибирском мать обвинила отца своего сожителя в изнасиловании дочери

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирской области мать обвинила пожилого отца своего сожителя в изнасиловании дочери.
В Новосибирске женщина обратилась в полицию 6 февраля, где рассказала что пожилой отец ее сожителя два раза изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Об этом пишет РЕНТВ.
По данным издания, мать девочки снимала квартиру с сожителем и его отцом. В 2021 году в середине лета пенсионер, по словам женщины, изнасиловал ее дочь, которой на тот момент исполнилось 15 лет.
В 2023 году мужчина вновь надругался над ребенком. В тот день женщина обо всем узнала и съехала с квартиры с детьми, а позже обратилась в органы.
Как ранее писал Сиб.фм, мигрант Хамроев признался в любви убитой 17-летней девушке в Новосибирске.
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