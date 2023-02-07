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общество

Психолог назвала способ вычислить потенциального буллера

Фото Психолог назвала способ вычислить потенциального буллера
Фото Психолог назвала способ вычислить потенциального буллера

Freepik, authors: shironosov

По словам психолога Дарьи Дроженко, чаще всего дети-буллеры закрыты и раздражительны.

Психолог Дарья Дроженко назвала способ вычислить потенциального буллера. По ее словам, родителям следует обратить внимание на поведение своего ребенка, так как дети-буллеры, как правило, закрыты и раздражительны, пишет Pravda.Ru.

«Если ребёнок вспыльчив, легко раздражается и долго находится в этом состоянии, проявляет неуважение к взрослым, часто вступает в споры, чаще винит других в происшествиях и ссорах — это может быть тревожным сигналом о потенциальной агрессивности ребёнка», — объяснила эксперт.

Как отмечает психолог, дети могут вести себя дома примерно в силу угрозы наказания за проступки, тогда как в обществе сверстников проявлять агрессию.

«Из-за этого родители подростков часто могут не подозревать о наклонностях своих детей. Но агрессия в подростковом возрасте обычно идёт из более ранних лет детства», — добавила она.

Напомним, психолог рассказала об этапах проявления застенчивости у детей.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

дети
психолог
признаки
буллинг
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