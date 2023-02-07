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общество

Психолог рассказала, как избавиться от постоянного чувства ревности

Фото Психолог рассказала, как избавиться от постоянного чувства ревности
Фото Психолог рассказала, как избавиться от постоянного чувства ревности

Freepik, authors: blackCAT

По словам психолога Ирины Леоновой, избавиться от этого чувства поможет всепрощение и признание своих ошибок.

Избежать постоянного чувства ревности поможет признание проблем, уверенность в себе, а также прощение собственных и чужих ошибок. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Ирина Леонова. По ее словам, нужно взять ответственность за свою жизнь и признать, что ею управляете только вы.

«Ревность в отношениях — это всегда неуверенность в себе, детские травмы и страх потери чего-то особо ценного. Простите себя за прошлые ошибки и простите всех остальных. Больше хвалите себя, поддерживайте себя, совершайте собственные самостоятельные успехи в жизни», — рекомендует психолог.

Леонова добавила, что важно давать себе ошибаться и быть более сосредоточенным на себе, а не на партнере.

«Чем увереннее вы себя чувствуете, тем меньше вероятность того, что вы обратите внимание и почувствуете опасность, когда ваш партнер общается с кем-то, кто может или хочет с радостью занять ваше место», — подытожила специалист.

Напомним, психологи установили, что интернет-флирт помогает избежать измен.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

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