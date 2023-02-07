Рейс Новосибирск — Астана возобновят 18 февраля

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С 18 февраля возобновятся полёты из Новосибирска в столицу Казахстана.

Полеты из Новосибирска в столицу Казахстана Астану возобновятся с 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Qazaq Air.

Самолет будет отправляться из Астаны во вторник в 18:20, прибытие в Новосибирск будет происходить в 21:05. Рейс из Новосибирска вылетает в 21:55 и прибывает в столицу Казахстана в 22:45, сообщили в авиакомпании.

Также перелёты будут выполнять по субботам. Вылет из Астаны планируется в 19:05, прибытие — в 22:05. Обратный рейс вылетает из Новосибирска в 22:55, прибывает в 23:45.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 17 января армянская авиакомпания FlyArna начнет поддерживать рейсы между Ереваном и Новосибирском. Первый рейс будет из Армении, а первый обратный самолет отправится уже 18 февраля. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю, по средам и субботам. Модели самолётов, выбранные авиакомпанией — Airbus A320.

Напомним, рейс Стамбул — Новосибирск задерживается на два часа.