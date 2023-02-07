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общество

Рейс Стамбул — Новосибирск задерживается на два часа

Фото Рейс Стамбул — Новосибирск задерживается на два часа
Фото Рейс Стамбул — Новосибирск задерживается на два часа

Фото: S7

Рейс из столицы Турции до Новосибирска задерживается по неизвестным причинам.

Вылет самолёта из столицы Турции Стамбула до Новосибирска задерживается на два часа. Информация об этом появилась в онлайн-табло.

Рейс авиакомпании S7 должен был приземлиться в Толмачёво в 21:24, сейчас расчётное время прибытия — 23:21. О причинах задержки рейса неизвестно.

Сегодня более 100 российских спасателей прибыли в Турцию, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в МЧС. В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь, в группировку также вошли кинологические расчеты, спасатели привезли оборудование для поисковых работ.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432, раненых — до 21103. Из-под завалов спасли более 7,8 тысяч человек.

Напомним, накануне новосибирские туристы рассказали о землетрясении в Турции.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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