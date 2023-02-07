«Сибирь» уступила «Трактору» по буллитам и вышла в плей-офф

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» проиграл встречу с челябинским «Трактором», но обеспечил выход в плей-офф Чемпионата КХЛ.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл матч против челябинского «Трактора» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ. Игра прошла на домашней площадке сибиряков во вторник, 7 февраля.

В первом периоде гости открыли счёт. Во второй двадцатиминутке «Трактор» нарастил преимущество, забросив ещё две шайбы, на одну из которых «Сибирь» сумела ответить.

В последнем периоде хозяевам удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм, однако по результатам серии буллитов «Сибирь» уступила со счётом 5:4.

Несмотря на поражение, по итогам прошедшего матча «Сибирь» первая среди команд Восточной конференции вышла в плей-офф Чемпионата КХЛ.

Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Адмирал» в овертайме.