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«Сибирь» уступила «Трактору» по буллитам и вышла в плей-офф

Фото «Сибирь» уступила «Трактору» по буллитам и вышла в плей-офф
Фото «Сибирь» уступила «Трактору» по буллитам и вышла в плей-офф

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» проиграл встречу с челябинским «Трактором», но обеспечил выход в плей-офф Чемпионата КХЛ.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл матч против челябинского «Трактора» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ. Игра прошла на домашней площадке сибиряков во вторник, 7 февраля.

В первом периоде гости открыли счёт. Во второй двадцатиминутке «Трактор» нарастил преимущество, забросив ещё две шайбы, на одну из которых «Сибирь» сумела ответить.

В последнем периоде хозяевам удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм, однако по результатам серии буллитов «Сибирь» уступила со счётом 5:4.

Несмотря на поражение, по итогам прошедшего матча «Сибирь» первая среди команд Восточной конференции вышла в плей-офф Чемпионата КХЛ.

Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Адмирал» в овертайме.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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