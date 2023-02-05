Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

спорт

«Сибирь» обыграла «Адмирал» в овертайме

Фото «Сибирь» обыграла «Адмирал» в овертайме
Фото «Сибирь» обыграла «Адмирал» в овертайме

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» одолел «Адмирал» из Владивостока в дополнительное время.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл «Адмирал» из Владивостока в домашнем матче регулярного Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в воскресенье, 5 февраля. Сибиряки одолели гостей со счётом 2:1 в дополнительное время.

Счёт в первом периоде открыт не был. Первый гол «Сибирь» забила во второй двадцатиминутке, оставшись в большинстве. В последнем периоде гости сравняли счёт, игра перешла в овертайм, где хозяева оказались сильнее.

Предыдущий матч против «Амура», прошедший 30 января в Хабаровске, завершился с аналогичным счётом в дополнительное время.

Ранее, 23 января, «Сибирь» проиграла встречу с хабаровским «Амуром» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ, несмотря на крупное преимущество в три шайбы с начала матча.

Напомним, ранее «Сибирь» уверенно обыграла «Нефтехимик» на своей площадке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20429
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
7234
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
6704
В Новосибирске ожидается потепление до +18 градусов
6052
Губернатор Новосибирской области мечтает встретиться с Анной Кикиной после её возвращения на Землю
5711
Жительницу Новосибирска отключили от ИВЛ после комы на Бали
5634
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4751
Завершены поиски пропавшего 12-летнего школьника под Новосибирском