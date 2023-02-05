«Сибирь» обыграла «Адмирал» в овертайме

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» одолел «Адмирал» из Владивостока в дополнительное время.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл «Адмирал» из Владивостока в домашнем матче регулярного Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в воскресенье, 5 февраля. Сибиряки одолели гостей со счётом 2:1 в дополнительное время.

Счёт в первом периоде открыт не был. Первый гол «Сибирь» забила во второй двадцатиминутке, оставшись в большинстве. В последнем периоде гости сравняли счёт, игра перешла в овертайм, где хозяева оказались сильнее.

Предыдущий матч против «Амура», прошедший 30 января в Хабаровске, завершился с аналогичным счётом в дополнительное время.

Ранее, 23 января, «Сибирь» проиграла встречу с хабаровским «Амуром» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ, несмотря на крупное преимущество в три шайбы с начала матча.

Напомним, ранее «Сибирь» уверенно обыграла «Нефтехимик» на своей площадке.