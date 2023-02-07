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Священник из Новосибирска Дамаскин погиб в ходе СВО

Фото Священник из Новосибирска Дамаскин погиб в ходе СВО
Фото Священник из Новосибирска Дамаскин погиб в ходе СВО

Фото: Pixabay.com

Священнослужитель из Новосибирска иеромонах Дамаскин погиб на спецоперации.

Иеромонах Дамаскин (Денис Волин) из Новосибирска погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Шуйской епархии, где последнее время служил священник. Отпевание прошло в городе Шуя в Ивановской области.

Сообщается, что иеромонах помогал раненым на поле боя. Погиб священник в результате смертельного ранения на территории ДНР 23 января.

Фото Священник из Новосибирска Дамаскин погиб в ходе СВО 2

Иеромонах Дамаскин был руководителем отдела Шуйской епархии по взаимодействию с казачеством. В зоне проведения спецоперации оказался в ноябре, когда помогал доставить гуманитарный груз.

В Новосибирске Денис Волин стал жить в четыре года — тогда его семья переехала в город из Риги.

Напомним, ранее были опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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