Священник из Новосибирска Дамаскин погиб в ходе СВО

Фото: Pixabay.com
Священнослужитель из Новосибирска иеромонах Дамаскин погиб на спецоперации.
Иеромонах Дамаскин (Денис Волин) из Новосибирска погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Шуйской епархии, где последнее время служил священник. Отпевание прошло в городе Шуя в Ивановской области.
Сообщается, что иеромонах помогал раненым на поле боя. Погиб священник в результате смертельного ранения на территории ДНР 23 января.
Иеромонах Дамаскин был руководителем отдела Шуйской епархии по взаимодействию с казачеством. В зоне проведения спецоперации оказался в ноябре, когда помогал доставить гуманитарный груз.
В Новосибирске Денис Волин стал жить в четыре года — тогда его семья переехала в город из Риги.
Напомним, ранее были опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области.
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