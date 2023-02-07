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Утром 7 февраля Новосибирск сковали 8 балльные пробки

Фото Утром 7 февраля Новосибирск сковали 8 балльные пробки
Фото Утром 7 февраля Новосибирск сковали 8 балльные пробки

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 7 февраля появились многокилометровые пробки.

Во вторник, 7 февраля, новосибирцы встали в многокилометровые пробки. Сервис "2ГИС" показывает 8 баллов из 10 возможных.

Большие заторы на Октябрьском мосту и на Немировича-Данченко, на площадях Труда и Энергетиков, на Советском шоссе, на улице Троллейной и Петухова.

На правом берегу пробки сковали Большевистское, Мочищенское и Краснояровское шоссе.

Как ранее писал Сиб.фм, Травников поручил ограничить движение большегрузов по улицам Новосибирска.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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