Утром 7 февраля Новосибирск сковали 8 балльные пробки

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске 7 февраля появились многокилометровые пробки.
Во вторник, 7 февраля, новосибирцы встали в многокилометровые пробки. Сервис "2ГИС" показывает 8 баллов из 10 возможных.
Большие заторы на Октябрьском мосту и на Немировича-Данченко, на площадях Труда и Энергетиков, на Советском шоссе, на улице Троллейной и Петухова.
На правом берегу пробки сковали Большевистское, Мочищенское и Краснояровское шоссе.
Как ранее писал Сиб.фм, Травников поручил ограничить движение большегрузов по улицам Новосибирска.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают