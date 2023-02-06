Травников поручил ограничить движение большегрузов по улицам Новосибирска

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области сообщил о необходимости ограничить движение большегрузов по улицам города.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещание, 6 февраля, предложил рассмотреть вопрос введения режима ограничений для движения большегрузных автомобилей по улицам Новосибирска.

Такая мера должна повлиять на дорожную обстановку. По словам Травникова, такие меры принимались в период пандемии 2020 года.

«Возможно стоит заняться этим вопросом и в обычное время. Несколько недель назад, в пятницу вечером, еду по Большевистской улице и вижу, как через пробки пробираются два зерновоза с прицепами. То, что наши аграрии везут реализовывать и перерабатывать зерно, это конечно хорошо, но почему именно в пятницу в час-пик – это вызывает вопросы», — отметил губернатор

Как ранее писал Сиб.фм, Мэр Новосибирска Локоть рассказал об уборке снега.