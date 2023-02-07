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общество

В мэрии Новосибирска усомнились в рейтинге российских городов с грязным воздухом

Фото В мэрии Новосибирска усомнились в рейтинге российских городов с грязным воздухом
Фото В мэрии Новосибирска усомнились в рейтинге российских городов с грязным воздухом

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В мэрии Новосибирска не верят рейтингу российских городов с грязным воздухом.

В мэрии Новосибирска сомневаются в корректности данных, которые провели в консалтинговом бюро «Стрелка». Об этом они сообщили «Новосибирским новостям».

Напомним, специалисты составляли загрязнения окружающей среды по индексу TAQI, который состоит из пяти элементов: угарный газ, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы и аэрозоли. Результаты Новосибирска по этим данным — 42,5 балла. В этот же список попал и Бердск.

В муниципалитете рассказали, что концентрация таких веществ в верхних и приземных слоях атмосферы разная, а негативное влияние оказывают только приземные концентрации.

Кроме этого, в мэрии добавили, что для корректных расчетов нужно делать спектрозональные космические снимки города с интервалом в несколько недель.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирск и Бердск оказались в списке российских городов с самым грязным воздухом.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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