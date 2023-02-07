В Новосибирске больше недели ищут пропавшего 17-летнего подростка

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске без вести пропал подросток.

В Новосибирске ищут без вести пропавшего 17-летнего Руслана Епанчинцева. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Местоположение пропавшего неизвестно с 31 января.

Приметы Руслана Епанчинцева: рост: 167 см, нормальное телосложение, серо-зелёные глаза, тёмно-русые волосы. На момент пропажи был одет в черную куртку, голубые джинсы, синие кроссовки, черную шапку.

Напомним, ранее под Новосибирском нашли тело пропавшей пенсионерки с лыжными палками.