В Новосибирске глыба льда упала на женщину

Фото: Сиб.фм

В Ленинском районе Новосибирска на женщину упала глыба льда.

В Ленинском районе Новосибирска на улице Геодезической, 1, с козырька упала глыба льда на женщину. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил на совещании в мэрии начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

По словам Куценко, наледь упала на женщину с козырька балкона на пятом этаже. Женщина получила травму.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске два человека упали с крыши во время уборки кровли от снега.