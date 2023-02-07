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В Новосибирске глыба льда упала на женщину

Фото В Новосибирске глыба льда упала на женщину
Фото В Новосибирске глыба льда упала на женщину

Фото: Сиб.фм

В Ленинском районе Новосибирска на женщину упала глыба льда.

В Ленинском районе Новосибирска на улице Геодезической, 1, с козырька упала глыба льда на женщину. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил на совещании в мэрии начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

По словам Куценко, наледь упала на женщину с козырька балкона на пятом этаже. Женщина получила травму.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске два человека упали с крыши во время уборки кровли от снега.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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