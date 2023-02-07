В Новосибирске из-за церковной свечи начался пожар в квартире

Фото: «Моя Первомайка» ВК

В Новосибирске загорелась квартира в Первомайском районе.

В Новосибирске на улице Баумана, 4, произошёл пожар. Об этом утром 7 февраля сообщили в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, квартира загорелась из-за неосторожного обращения с огнём.

«Официально причиной возгорания в квартире на восьмом этаже послужило неосторожное обращение с огнём. По информации от жителей, пожилая женщина небезопасно установила церковную свечку, огонь с которой и распространился в квартире пенсионерки», — говорится в сообщении.

Местные жители заметили, как хозяйку жилья и двух соседей сверху спасатели передали медицинским работникам.

Напомним, ранее в Новосибирске произошел пожар в ресторане «Аджикинежаль».