Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске из-за церковной свечи начался пожар в квартире

Фото В Новосибирске из-за церковной свечи начался пожар в квартире
Фото В Новосибирске из-за церковной свечи начался пожар в квартире

Фото: «Моя Первомайка» ВК

В Новосибирске загорелась квартира в Первомайском районе.

В Новосибирске на улице Баумана, 4, произошёл пожар. Об этом утром 7 февраля сообщили в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, квартира загорелась из-за неосторожного обращения с огнём.

«Официально причиной возгорания в квартире на восьмом этаже послужило неосторожное обращение с огнём. По информации от жителей, пожилая женщина небезопасно установила церковную свечку, огонь с которой и распространился в квартире пенсионерки», — говорится в сообщении.

Местные жители заметили, как хозяйку жилья и двух соседей сверху спасатели передали медицинским работникам.

Напомним, ранее в Новосибирске произошел пожар в ресторане «Аджикинежаль».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21898
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
14243
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9089
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8472
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7909
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
6102
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
6096
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF