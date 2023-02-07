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В Новосибирске на принудительное лечение отправили убийцу девушки

Фото В Новосибирске на принудительное лечение отправили убийцу девушки
Фото В Новосибирске на принудительное лечение отправили убийцу девушки

Фото: СКР НСО

В Новосибирске суд отправил на лечение убийцу молодой девушки.

Новосибирский областной суд приостановил на время рассмотрение дела в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании и жестоком убийстве девушки. Его направили на принудительное лечение.

В материалах дела указано, что у убийцы «психическое расстройство или иная тяжелая болезнь».

Как ранее писал Сиб.фм, трагедия произошла 20 октября 2021 года в квартире жилого дома на улице Ивана Севастьянова. По версии следствия, подозреваемый проследил за жертвой от остановки «Школа № 174» до квартиры, затем проник внутрь и совершил жесткое убийство.

«Причиной смерти явилась механическая асфиксия в результате сдавления органов шеи тупым твёрдым предметом», –прокомментировали в пресс-службе Следкома.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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