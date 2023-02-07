В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»

Фото: АСТ-54
Новый троллейбус на автономном ходу попал в аварию в Новосибирске.
В Новосибирске произошло ДТП с участием нового троллейбуса №36 «Горожанин» с «УАЗом». Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети ВКонтакте.
Авария произошла на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова. Лобовое стекло троллейбуса треснуло в результате столкновения.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новые троллейбусы «Горожанин» запустили на маршрут №36 «Железнодорожный вокзал-улица Лазурная». Поступившие на вооружение ЦУГАЭТ новички внешне очень отличаются от старых зелёных троллейбусов, их окраска – бело-голубая.
Первые несколько дней троллейбусы будут выходить на линию с кондуктором, но потом оплачивать проезд пассажиры будут с помощью валидаторов. Их должны подключить в ближайшее время в новых троллейбусах также можно будет подзарядить сотовый телефон.
Как троллейбус одной кнопкой отсоединяется от электролинии – подробно изучил корреспондент «МК в Новосибирске».
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