В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»

Фото: АСТ-54

Новый троллейбус на автономном ходу попал в аварию в Новосибирске.

В Новосибирске произошло ДТП с участием нового троллейбуса №36 «Горожанин» с «УАЗом»‎. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54»‎ в соцсети ВКонтакте.

Авария произошла на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова. Лобовое стекло троллейбуса треснуло в результате столкновения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новые троллейбусы «Горожанин» запустили на маршрут №36 «Железнодорожный вокзал-улица Лазурная». Поступившие на вооружение ЦУГАЭТ новички внешне очень отличаются от старых зелёных троллейбусов, их окраска – бело-голубая.

Первые несколько дней троллейбусы будут выходить на линию с кондуктором, но потом оплачивать проезд пассажиры будут с помощью валидаторов. Их должны подключить в ближайшее время в новых троллейбусах также можно будет подзарядить сотовый телефон.

Как троллейбус одной кнопкой отсоединяется от электролинии – подробно изучил корреспондент «МК в Новосибирске».