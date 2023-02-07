В Новосибирске снизились инвестиции в малогабаритное жильё

Фото: Максим Николаев

Эксперт объяснил снижение инвестиций в малогабаритное жильё в Новосибирске.

По данным портала «МИР КВАРТИР» За последние два года темпы роста квартир площадью до 32 квадратных метров были ниже, чем средневзвешенная динамика цен на вторичном рынке столицы Сибири по всем категориям квартир. Об этом со ссылкой на данные портала «Мир квартир» сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Несколько лет назад ситуация была обратной, отметил он.

«За 2021 год средневзвешенная цена квадратного метра готовых квартир выросла в городе на 24%, в 2022 году рост составил 15,5%. Стоимость квадратного метра малогабаритных квартир в 2021 году увеличилась на 23.6%, а в 2022 на 14,9%. Исходя из квартирографии сдающихся домов можно предположить, что этот тренд продолжится и в ближайшие годы», — объяснил эксперт.

По словам Николаева, с 2012 года доля однокомнатных квартир и студий превышает в общем вводе 60% квартир. При этом в отдельных локациях сохраняется в продаже существенное число студий, в домах, введенных в эксплуатацию 5-7 лет назад. Часть квартир не отделаны и не могут приносить арендного дохода, добавил аналитик.

«С другой стороны, многие покупатели не могут приобрести в ипотеку квартиры большой площади. Таким образом студии ликвидны на первичном рынке, а на этапе перепродажи предложение уже превышает спрос», — прокомментировал изменения рынка Сергей Николаев.

Исходя из этого, для инвестиций и сдачи в аренду предпочтительнее двухкомнатные студии с тремя окнами и двухкомнатные квартиры небольшой площади, подытожил аналитик.

Напомним, в Новосибирске минимальная ставка обеспечила рост ипотечных кредитов на новостройки.